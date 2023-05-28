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НовостиОбщество28 мая 2023 6:39

В правительстве Владимирской области создана антикоррупционная структура

Данное управление будет действовать при администрации губернатора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в администрации губернатора региона создано Управление профилактики коррупционных правонарушений.

Новое ведомство займется контролем за соблюдением в региональных органах власти запретов, требований и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.

До настоящего времени эти функции выполняло Министерство региональной безопасности Владимирской области. Теперь же часть работников министерства, исполнявших эти функции, перейдет в непосредственное подчинение губернатору Александру Авдееву.

Таким образом, увеличения штата сотрудников не произойдет.