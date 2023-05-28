В Гусь-Хрустальном произошел крупный пожар в частном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.42 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем частном доме на улице Мостовая, девятый проезд, 8. К месту возгорания выехали 10 сотрудников МЧС на четырех машинах.

К моменту их приезда дом горел по всей площади. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.