В ДТП в Ковровском районе пострадало два человека

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В Ковровском районе произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным областного УМВД, днем 26 мая 61-летний водитель находился за рулем грузовика «ГАЗон» около Клязьменского городка. При выезде с прилегающей территории он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной «Лада Веста». За рулем авто был 54-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 45-летняя женщина из легковушки и 31-летний мужчина из грузовика. Как сообщил сотрудник аварийно-спасательного отряда Коврова Михаил Быков, прибывшие на место происшествия спасатели отключили АКБ, оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам. Деблокировка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента не потребовалась