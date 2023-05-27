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НовостиОбщество27 мая 2023 12:09

В Кольчугинском районе два брата-инвалида не могут получить необходимое лекарство

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кольчугинском районе два брата-инвалида обратились в прокуратуру, так как не могли вовремя получить положенное им жизненно необходимое лекарство.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, братья являются инвалидами I группы, страдают редким тяжелым наследственным заболеванием – спинальной мышечной атрофией 3 типа. И им для лечения необходимо дорогостоящий лекарственный препарат «Рисдиплам».

Ещё 20 января 2023 года в министерство здравоохранения региона поступил пакет документов, необходимых для организации обеспечения пациентов жизненно-важными лекарствами, однако, до настоящего времени мужчины ими не обеспечены. Прокуратура в итоге обратилась в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском, в котором потребовала от минздрава области предоставить братьям лекарства. Пока препарат они еще не получили.