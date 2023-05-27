Во Владимирской области выбрали лучшего муниципального служащего

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26 мая состоялся финал конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» 2023 года. Семеро финалистов конкурса презентовали свои проекты. Они касались самых разных сфер – благоустройства, образования, туристической привлекательности, подростковой занятости.

Члены областной конкурсной комиссии оценивали актуальность работы, оригинальность и творческий подход, ораторское мастерство и культуру поведения конкурсанта, логичность и чёткость ответов на заданные вопросы.

В итоге победителем признан глава администрации муниципального образования Дмитриевогорское Меленковского района Сергей Ларин. Его проект посвящён задачам развития территорий во взаимодействии органов местного самоуправления, бизнеса и жителей.

Второе место заняла завотделом культуры и молодежной политики администрации Гороховецкого района Ирина Кучеренко. Ее работа – об опыте создания и развития туристско-информационного центра.

На третьем месте – консультант отдела экологии управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Ирина Кузьменко. Она представила концепцию озеленения областного центра.

Специальный приз от Владимирского филиала РАНХиГС получила начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района Ольга Голод. Ее проект был посвящён созданию туристического объекта «Стародуб на Клязьме».