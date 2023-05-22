Во Владимирской области на трассе М-12 в ДТП погибли три человека

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 07.40 на 138 километре автодороги М-12 «Восток» 39-летний водитель легкового автомобиля «Пежо», ехавший в сторону Москвы, врезался в боковое ограждение и опору линии электропередач.

После удара легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, после чего загорелась.

В результате водитель и его 36-летний пассажир погибли на месте, а 35-летнюю пассажирку доставили в больницу, но там она, к сожалению, скончалась.

По факту случившегося в полиции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.