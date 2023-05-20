Судья Владимирского областного суда Сергей Медведев ушел в почетную отставку

Фото пресс-службы Владимирского областного суда.

19 мая 2023 года в торжественной обстановке коллектив Владимирского областного суда проводил в почетную отставку судью Сергея Медведева.

Сергей Викторович Медведев является выпускником Саратовского юридического института. Более 37 лет он посвятил служению правосудию. В 1986 году он был назначен судьей Фрунзенского районного суда г. Владимира. В 1991 году - судьей Владимирского областного суда. В 2008 году осуществлял полномочия председателя Владимирского областного суда. В 2014 году назначен заместителем председателя Владимирского областного суда на 6-летний срок полномочий. Имеет первый квалификационный класс.

Сергей Медведев награжден знаком отличия «За безупречную службу 30 лет» и медалями: "За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени и "20 лет Совету судей Российской Федерации".