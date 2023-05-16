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НовостиОбщество16 мая 2023 12:51

Во Владимире сдавать экзамены будут 5030 учеников

ОГЭ и ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 мая по 1 июля во Владимире пройдет основной период проведения государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. По данным городского управления образования, в этом году экзамены будут сдавать 5030 учеников: 1561 одиннадцатиклассник и 3469 девятиклассников.

Для проведения предстоящих экзаменов будут задействованы 774 педагога (ЕГЭ) и 1284 работника образовательных организаций (ОГЭ), прошедших соответствующую подготовку. Экзаменуемых в своих стенах примут 45 образовательных учреждений города. Также будут открыты свыше 40 пунктов проведения экзаменов на дому.

Кроме основных дисциплин (русский язык и математика), наиболее популярными для сдачи экзамена предметами в этом году стали обществознание и информатика.