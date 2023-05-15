В Вязниках один человек пострадал в столкновении двух автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 13 мая около 9.20 у дома №9 по улице Железнодорожная.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний водитель «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Форд», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал водитель «Форда». После оказания медпомощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.