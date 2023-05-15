Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:07

В Вязниках один человек пострадал в столкновении двух автомобилей

Авария случилась утром 13 мая на улице Железнодорожной
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 13 мая около 9.20 у дома №9 по улице Железнодорожная.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний водитель «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Форд», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал водитель «Форда». После оказания медпомощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.