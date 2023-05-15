Владимир претендует на звание "Лучшего города России"

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2023 году на проекте "Город России - национальный выбор".

"Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей. Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом.

Сейчас десятку лучших городов замыкает Владимир. За него проголосовало 19276 человек. Первую строчку пока занимает Нальчик (88572 голоса), на втором месте расположился Владивосток (47634 голоса), на третьем месте Севастополь (47280 голосов).

Голосование продлится до 31 декабря.