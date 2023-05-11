В Камешковском районе отправили в колонию лжетеррориста

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Камешковский районный суд вынес приговор неоднократно судимому жителю деревни Новки за ложный звонок о якобы заложенной бомбе. Мужчине дали 3 года 9 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Как сообщают в прокуратуре Владимирской области, 5 ноября 2022 года мужчина целый день пил у себя дома в Новках. Вечером к нему пришёл знакомый, и они продолжили употребление алкоголя. В ходе разговора приятели вспомнили истории, где их "обидели" сотрудники полиции. Мужчина решил отомстить тем и позвонил по номеру 112, сообщив оперативному дежурному о том, что в Новках заминирован магазин.

Данный звонок зарегистрировали в книге учета сообщений о преступлениях ОМВД России по Камешковскому району. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в поселок Новки, обследовали три имеющихся там магазина, бомбу, конечно же, не нашли. После чего полиция выехала к "шутнику".

Мужчина вину в совершении указанного преступления признал полностью. Приговор в законную силу не вступил.