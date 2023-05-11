Во Владимирской области стартуют соревнования по самбо памяти Евгения Чичваркина

. Фото: Александр УТКИН

12 мая во Владимире, во дворце спорта «Лидер» спорткомплекса «Торпедо», состоится открытие областных соревнований по самбо памяти Заслуженного тренера СССР Евгения Чичваркина среди юношей и девушек 11-12 лет. В них планируется участие более 100 спортсменов.

Как сообщили в Министерстве спорта Владимирской области, для юных самбистов данный турнир не только способ почтить память выдающегося тренера, но и возможность пройти отбор на соревнования Центрального федерального округа. Напомним, что Евгений Чичваркин – создатель владимирской школы самбо. Он воспитал целую плеяду мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта СССР и России. Среди его учеников – выдающиеся спортсмены Геннадий Малёнкин, Валерий Белов, Александр Королёв и многие другие.

Во Владимирской области самбо занимаются около 3800 человек. Работают спортивные школы олимпийского резерва во Владимире и Коврове, спортивная школа по самбо в Александрове. Отделения самбо открыты в Гороховце, Камешково, Карабаново, Муроме, Суздале, Юрьеве-Польском, посёлках Головино, Мелехово и Садовый.