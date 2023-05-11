Парад выпускников во Владимире уже не планируется

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Буквально 10 мая в разговоре с представителями администрации города Владимира, редакции газеты "Комсомольская правда" было заявлено, что традиционное для областное центра шествие выпускников должно состояться.

«Пока все по плану. В двадцатых числах мая проведем последние звонки. Традиционное шествие выпускников по центру города и сами выпускные также планируются», - рассказывал нам официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Однако уже на следующий день, 11 мая стало известно, что парад выпускников в программе уже не значится. Что изменилось за одни сутки, не очень понятно. Однако Игорь Ефремов подтвердил нам, что еще 10 мая мероприятие должно было состояться, а на 11 мая в программе его уже нет.

«В данный момент решено, что точно состоится мероприятие на Соборной площади, где выпускников поздравят со сцены первые лица города и области, что касается шествия, то состоится оно или нет - второстепенный вопрос. Возможно, в программу еще будут внесены изменения».

Само мероприятие на Соборной площади запланировано на 23 мая. В нем примут участие выпускники всех школ Владимира.