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НовостиПроисшествия11 мая 2023 12:00

В Гусь-Хрустальном сын забил отца до смерти молотком и лег спать

Мужчина заключен под стражу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гусь-Хрустальном под стражу заключен мужчина, обвиняемый в убийстве отца.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора. После чего сын нанес отцу не менее 10 ударов молотком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного обвиняемый еще выпил и лег спать, сообщают в региональном Следкоме.

По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.