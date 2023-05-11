Александр Авдеев поручил разобраться с мусорным коллапсом в Струнино

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10 мая на еженедельном оперативном совещании обсуждали ситуацию в городе Струнино в связи с многочисленными жалобами местных жителей.

«В зоне №1 постоянно задействовано 89 единиц техники. Отдельно усилено техникой Струнино. Вывоз идет до 2 раз в сутки. Во второй зоне работает 108 единиц техники, установлено дополнительное оборудование, в том числе во Владимире. В зоне №3 – 64 единицы. Стабилизирована ситуация в Коврове и Ковровском районе. С 10 апреля количество заявок там снизилось на 80 процентов», – сообщила министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.

В Струнино только за прошлую неделю было ликвидировано 7 стихийных свалок, есть сложности с вывозом крупногабаритного мусора. В период праздников регоператор вывозил ТКО на некоторых площадках до 4 раз в сутки.

«По Струнино ситуация требует отдельного точечного подхода. Необходимо пересмотреть схему организации и сбора мусора, логистику вывоза, подходов к формированию графиков. Прошу проработать этот вопрос и подготовить схему совместно с оператором, с районной и городской администрацией. Площадки должны быть размещены именно там, где идет наибольший поток людей, пусть даже следующих транзитом через область. И жителям нужно дать возможность адаптироваться к новым местам и графикам вывоза», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор распорядился закупить специализированные шредеры для веток для нужд Петушинского района и города Владимира.