Пациента ОДКБ доставили воздушным бортом в Центр имени Дмитрия Рогачева

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Несовершеннолетнего пациента ОДКБ с подозрением на онкозаболевание транспортировали в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Отправили документы на телеконсультацию. Проконсультировались с двумя федеральными центрами и нам было рекомендовано госпитализировать ребенка в федеральный центр для дальнейшего, более подробного обследования и лечения», - говорит Екатерина Останина, детский онколог ОДКБ.

Ребенка доставила бригада санитарной авиации. Это был третий вылет в этом году. За прошлый год отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ было осуществлено более 2000 выездов, связанных с экстренной специализированной помощью.

Вертолет санитарной авиации в 2022 году совершил 86 вылетов, в том числе к 18 пациентам етям, из них – пятеро до года. В ряде случаев экстренная помощь оказывалась, что называется «с колес» - непосредственно с борта вертолета в операционную.

«За прошедший год у нас наземным транспортом было совершено порядка 700 выездов и 18 транспортировок воздушным транспортом. Самые частые заболевания - это дети с различными соматическими проблемами, хирургической патологией, в том числе дети отделения реанимации. Соответственно, среди соматических проблем это могут быть различные онкологические заболевания», - подчеркивает Татьяна Бархатова, заместитель главного врача по медицинской части ОДКБ.