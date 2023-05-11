В Собинке мужчина выдумал ограбление, чтобы не отдавать деньги бабушке

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Собинского района. Он обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Установлено, что днем 21 февраля молодой человек снял деньги со своей банковской карты, а также с банковских карт бабушки и деда (по их просьбе) в общей сумме 24 тысячи рублей, предназначенные для оплаты коммунальных услуг и ведения хозяйства. По дороге домой он решил вложить деньги на виртуальный счет интернет-игры, в которую играл длительное время, сообщает областная прокуратура.

Желая избежать претензий со стороны родственников, он пришел в полицию, где написал заявление об ограблении. Якобы неизвестные похитили у него рюкзак с деньгами и тремя банковскими картами. После этого для проверки его заявления о преступлении, по указанному им адресу была направлена следственно-оперативная группа. В дальнейшем, в ходе проведения проверки установлено, что обстоятельства, указанные молодым человеком в заявлении, являются ложными.

Уголовное дело направлено в Собинский городской суд для его рассмотрения по существу.