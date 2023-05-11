В поселке Садовый под Суздалем построят дороги к новым домам

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решён вопрос со строительством дороги к новым домам в поселке Садовый Суздальского района Владимирской области. Об этом в телеграм-канале сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской области Алексей Говырин.

Проблема со строительством дороги возникла в 2016 году, когда в Суздальской районной администрации было принято решение о межевании новых участков в посёлке Садовый и продажи их для частной застройки. Участки раскупили, люди стали строиться. Средства от продажи земли ушли в бюджет района. Предполагалось, что на них частично и будет проведено благоустройство. Но дорога и освещение к новым домам так и не были сделаны, хотя и обещаны по проекту.

«Ситуация казалась людям тупиковой. Они обратились ко мне. Решение нашлось. Улицы Абрикосовая и Виноградная в поселке Садовый включены в план дорожных работ на 2023 год. Дорогу должны построить к 1 августа. Сейчас добиваюсь, чтобы местные власти и энергетики сделали освящение улиц нового поселкового микрорайона», написал Алексей Говырин.