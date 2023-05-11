В Патриотическом сквере Владимира высадили алтайские кедры

фото с сайта городской администрации

11 мая в Патриотическом сквере на пересечении ул. Мира и Октябрьского проспекта сотрудники городского управления по охране окружающей среды совместно с офицерами Управления внутренних дел по г. Владимиру, членами ветеранской организации и Общественного Совета высадили алтайские кедры.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров отметил, что работы по озеленению Патриотического сквера продолжаются. В этом году планируется высадить еще около 800 саженцев разных сортов, в основном кустарника.

Начальник УМВД России по г. Владимиру Илья Исаченко сообщил, что сотрудники и ветераны Управления принимают участие во Всероссийской акции «Сад памяти». Кедры высажены в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших во время Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга.

Комплексное озеленение Патриотического сквера во Владимире проходит уже третий год. В сквере высажены более 80 алтайских кедров, а также ели, каштаны, березы, красные клены. В этом году было высажено 200 кустов пузыреплодника пурпурного для создания «живой изгороди», визуально отделившей сквер от проезжей части Октябрьского проспекта.