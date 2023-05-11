Во Владимирской области ожидается наступление теплого лета

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Как сообщил 5 мая в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, наиболее вероятный сценарий развития таков, что не европейской территории России, включая Владимирскую область, летом температура будет нормальной, или даже выше нормы.

«Не ожидается холодного лета. То есть, лето ожидается с положительной аномалией», - подчеркнул Роман Вильфанд.

При этом наиболее жарким месяцем руководитель Росгидромета назвал июль. Впрочем, специалист оговорился, что к долгосрочным прогнозам следует относиться осторожно, ведь на погоду влияет множество различных факторов.