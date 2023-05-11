26 бойцов из Владимирской области отправились служить в зону СВО по контракту

. Фото: Александр КОЦ

26 бойцов из Владимирской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ. Это мужчины из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Муромского, Петушинского районов. Многие имеют боевой опыт.

«Престиж воинской службы по контракту сейчас значительно вырос. Это выражается не только в широком общественном одобрении защитников Родины. Ребятам платят достойную зарплату – около 200 тысяч рублей, выдают материальную помощь, 100 тысяч «подъемных» от области. Они получают ценные навыки: учатся пользоваться современной техникой и вооружением. Бойцы из нашей области на хорошем счету у командования, многие представлены к наградам. Уверен, что и эти парни достойно себя проявят», - написал в своем телеграме губернатор Александр Авдеев. .