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НовостиОбщество11 мая 2023 9:18

Во Владимирской области с начала года произошло 312 ландшафтных пожаров

Зафиксировано 167 термических точек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта регионального управления МЧС

Фото с сайта регионального управления МЧС

В нескольких субъектах России продолжают действовать природные пожары. В 10 субъектах ЦФО, в том числе во Владимирской области, установлен особый противопожарный режим.

В подавляющем большинстве случаев причина природного пожара – это неосторожное и халатное отношение человека к безопасности. В нашем регионе с начала года уже зафиксировано 312 ландшафтных пожаров на площади 544 гектара. Постоянно ведется мониторинг очагов пожаров, в том числе 167 термических точек зафиксировано средствами космического мониторинга. Воздушная разведка осуществляется также силами беспилотных авиационных систем, а наземный мониторинг проводят межведомственные патрульные группы.

С начала пожароопасного периода привлечено к административной ответственности 53 нарушителя требований пожарной безопасности. Запрещается использование открытого огня, в том числе – сжигание мусора и порубочных остатков, разведение костров и приготовление пищи на огне.

За нарушение этих требований грозит административная ответственность: на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.