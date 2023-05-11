В Коврове местного жителя обманули на аренде игровой приставки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.

Фигурантом по нему проходит 26-летний уроженец Нижегородской области, живущий в Коврове. По версии следствия, в октябре минувшего года парень нашел на сайте объявлений предложение о сдаче игровой приставки в аренду. Молодой человек решил получить приставку, но затем продать ее.

С этой целью парень связался с продавцом, арендовал игру на сутки и перевел платеж, но сам отправился в комиссионный магазин и продал приставку.

Когда владелец не получил свою электронику обратно, он обратился в полицию, заявив ущерб в 25 тысяч рублей. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, который полностью признал вину и в ходе следствия частично возместил ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.