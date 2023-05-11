Четыре новых троллейбуса во Владимир поставит компания из Рязани

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Определился победитель конкурсных процедур по поставке четырех новых троллейбусов для обновления подвижного состава общественного транспорта в городе Владимире.

Победителем электронного аукциона стала компания «Сто грузовиков» (г. Рязань), которая по условиям контракта должна поставить 4 новых троллейбуса марки МАЗ (Минский автомобильный завод, Республика Беларусь) за 92 миллиона 227 тысяч рублей при начальной цене контракта в 104,8 миллиона рублей.

В настоящее время завершается процесс оформления контрактных документов. Во Владимир будут поставлены новые низкопольные троллейбусы с вместимостью салона 100 пассажиров, оснащенные системой климат-контроля. Поставщик будет обязан поставить новые троллейбусы во Владимир в срок до 5 июля этого года.