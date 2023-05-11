В Петушинском районе жителям Городищ снизили подачу холодной воды

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Петушинского района проведена проверка по факту ограничения подачи холодной воды жителям поселка Городищи.

Проблема была замечена 2 мая, когда давление в системе водоснабжения упало. Это привело к тому, что меньше воды стали получать сами жители, а также оказалось невозможно использовать пожарные гидранты, что может повлечь печальные последствия.

Уже 5 мая в районной администрации состоялось совещание с участием властей поселка, прокуратуры и организации, отвечающей за подачу воды. Затем была произведена проверка насосного оборудования водозабора поселка Городищи. В ходе проверки оказалось, что насос и его мотор работали нормально, однако кто-то намеренно занизил мощность.

Результаты прокурорской проверки были переданы в следствие, которое возбудило уголовное дело по статье «Самоуправство». Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.