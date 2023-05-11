Владимирская гимнастка завоевала бронзу I Этапа Кубка сильнейших

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Москве завершились международные соревнования по художественной гимнастике, которые проходили с 6 по 8 мая во Дворце спорта Ирины Винер.

Министерство физической культуры и спорта сообщает, что гимнастки владимирской СШОР № 5 стали участниками I Этапа Кубка сильнейших: в индивидуальной программе — Анна Николаева Анна (программа мастеров спорта) и Алина Галочкина (программа юниорок), в групповых упражнениях по программе мастеров спорта — сборная команда Владимирской области (Ксения Субботина, Александра Абашкина, Арина Захарова, Ульяна Вагина и Ксения Царева).

Из всех владимирских гимнасток лучше всех выступила Алина Галочкина — она завоевала бронзу в личном многоборье среди юниорок. Тренируют спортсменку Светлана Кагарлицкая и Анастасия Савватеева-Субботина.