Во Владимирской области из учебных заведений выпустятся 32 277 человек

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В этом году во Владимирской области будет большой выпуск – 32 277 человек: более 19 тысяч юношей и девушек оканчивают 9 и 11 классы, почти 7,2 тысячи выпускников ссузов (рекорд пятилетки), около 5,6 тысяч выпускников вузов и 447 детей выходят из школ-интернатов и кадетских корпусов.

Последние звонки в большинстве школ области пройдут 22 и 23 мая, выпускные – 23 и 24 июня. Праздники пройдут без ограничений.

24 мая школьники сдают первые ОГЭ – историю, физику и биологию. 26 мая состоится первый ЕГЭ – по географии.

«Спасибо педагогам за проведенную работу по улучшению преподавания математики. В прошлом году число выпускников, сумевших преодолеть минимальный порог баллов на тестировании, увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 2021-м. Улучшились результаты по химии и обществознанию. Нужно закрепить эту тенденцию. От всего сердца желаю нашим выпускникам достойно пройти итоговые испытания», - написал губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях.