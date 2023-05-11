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НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:31

В Муроме женщина похитила деньги с банковской карты пенсионерки

Пожилая муромлянка узнала о списании денег из поступивших смс-сообщений
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 6 мая в полицию Мурома обратилась 75-летняя местная жительница, которая рассказала, что получила 16 смс-уведомлений о списании с ее банковского счета 7000 рублей в общей сложности.

Оперативники в ходе работы вычислили подозреваемую, которой оказалась 42-летняя муромлянка. Женщина после задержания призналась, что находилась в магазине, когда заметила, что бабушка оставила на кассе после оплаты товаров свою банковскую карту. Тогда женщина незаметно накрыла карту пакетом, забрала ее и несколько раз использовала для оплаты покупок.

Как только доступ к деньгам оказался закрыт, подозреваемая выбросила пластик, который полицейские в итоге обнаружили в том месте, на которое она указала.

Саму банковскую карту уже вернули пенсионерке. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Расследование продолжается.