Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 19,7 процентов

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей снизился на 19,7%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 6 189 человек, во Владимире – 2 136. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией было проведено 288 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний выделяются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы и сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 256 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 31,1%.

89,1% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 10,9% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).