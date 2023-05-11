В Киржачском районе матери героя, погибшего на СВО, вручили орден Мужества

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Указом Президента РФ за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга по защите интересов страны в зоне СВО награжден Орденом Мужества (посмертно) Александр Грибков, житель д. Аленино Киржачского района.

В День Победы глава Киржачского района Андрей Доброхотов, глава районной администрации Сергей Будкин, военный комиссар Киржачского района Олег Буняков, глава администрации МО Филипповское Леонид Рубцов и почетный гражданин Киржача и Киржачского района Евгений Федоров передали награду матери героя, Марине Николаевне.

«Вы воспитали достойного человека, отважного защитника и истинного сына своего Отечества! - сказал Сергей Будкин. – Для меня большая честь в такой день передать награду Вам». Андрей Доброхотов отметил, что Александр являет для всех нас и подрастающего поколения пример любви к Родине и верности своему народу.