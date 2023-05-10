В Киржаче главу горадминистрации отстранили от служебных обязанностей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, постановлением Киржачского районного суда от 10 мая текущего года удовлетворено ходатайство следователя регионального главка полиции о временном отстранении от должности главы администрации города Киржача Надежды Скороспеловой.

Напомним — чиновница подозревается в незаконных действиях по распределению участков земли, в результате чего городу причинен ущерб на сумму более 8,5 миллионов рублей.

Ранее ходатайство следователя суд не удовлетворил, в связи с чем подавалась апелляция. Владимирский областной суд возвратил материалы в Киржач на новое рассмотрение, которое в итоге завершилось отстранением градоначальницы.

Расследование уголовного дела продолжается.