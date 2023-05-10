В Судогодском районе обнаружены стоящие на учете у нарколога водители

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой оказалось, что несколько человек имеют водительские удостоверения, но при этом также имеют медицинские противопоказания.

В данном случае речь идет о тех судогодцах, которых поставили на учет в связи с хроническим употреблением алкоголя.

По результатам проверки прокуратура направила в Судогодский суд иски, потребовав прекратить действие их водительских удостоверений. Суд это требование удовлетворил.

Решение в законную силу не вступило.