За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 105 человек

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По данным еженедельного оперативного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 8 мая в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратился 105 человек, среди них 21 ребенок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы обратился 251 человек, в том числе 108 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 18 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 4 положительных находки – иксодовый клещевой боррелиоз.

Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.10. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследования проводятся на платной основе.