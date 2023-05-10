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НовостиОбщество10 мая 2023 11:52

Во Владимирской области сельхозпредприятие загрязнило реку навозом

Ферма заплатит штраф 220 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр УТКИН

Владимирской природоохранной прокуратурой с участием специалистов Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям была проведена проверка сельскохозяйственного предприятия «Стародворский».

Во время осмотра земельного участка, расположенного на юго-западной окраине села Старый Двор Суздальского района установлено, что из-за таяния снега и обильных осадков произошло переполнение принадлежащих сельскохозяйственному предприятию лагуны, предназначенных для хранения жидкой фракции навоза. В результате навозосодержащие сточные воды по рельефу местности попали в водоохранную зону реки Колочка и частично в сам водный объект, сообщает областная прокуратура.

В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 220 тысяч рублей.