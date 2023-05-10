В Александровском районе пьяная женщина ударила сотрудника полиции

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту применения насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, местная жительница развелась с супругом, после чего их девятилетний ребенок по решению суда остался с отцом. В марте ребенок приехал в гости к маме, и в тот же день с проверкой к ним пришел инспектор по делам несовершеннолетних.

Полицейский выяснил, что мать пьяна, и решил вернуть ребенка отцу. Однако хозяйка воспротивилась, толкнула стража порядка, ударила рукой по лицу и схватила за волосы.

В ходе расследования женщина полностью признала вину. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.