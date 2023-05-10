Во Владимирской области медалью "За трудовые заслуги" наградили Виктора Дёгтева

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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «За трудовые заслуги» награждён генеральный директор ООО «Губино» Виктор Дёгтев. Соответствующий Указ подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Виктор Дёгтев 12 мая отметит 65-летие. Свой трудовой путь начал инженером по механизации трудоёмких процессов госплемзавода «Зимёнки». Основное место работы Дёгтева – СПК «Губино», что располагается в Селивановском районе, руководителем которого он стал в 1988 году. Стаж его работы в отрасли – 40 лет.

Как сообщили в Правительстве Владимирской области, посевные площади сельхозпредприятия «Губино» составляют около 2600 га, содержится почти 1800 голов крупного рогатого скота. Хозяйство имеет стабильно высокие показатели по растениеводству, ежегодно вводит в сельскохозяйственный оборот новые площади. За последний год объём инвестиций в основной капитал составил 137 млн рублей. Сейчас ведётся реконструкция животноводческого помещения для крупного рогатого скота на 120 голов.