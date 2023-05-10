На строительство школы в Суздале федеральный бюджет выделит почти 2 миллиарда рублей

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале анонсировал выделение федеральных миллиардов на стройку школы в Суздале.

«До юбилейного года со дня основания Суздаля остаются считанные месяцы. И все мы очень болели за то, чтобы как можно скорее воплотилось на бумаге решение Правительства РФ о федеральной поддержке строительства в городе школы на 1200 мест. И вот 6 мая Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин подписал изменения в бюджет о дополнительном финансировании Владимирской области в сфере образования», написал Авдеев.

По словам губернатора, федеральный транш будет поделен на два года. В 2023 году Владимирская область получит на строительство 618,4 млн рублей, в 2024 году – 1 млрд 260 млн рублей. Итого, объем выделенных средств составит 1,878 миллиарда рублей.

«В текущем году начнём воплощать долгожданный проект! Полтора года вплотную занимались этим вопросом. Всё можно сделать в течение полутора лет, и в 2024 году Суздаль получит суперсовременную школу», заявил губернатор.