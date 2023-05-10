Во Владимирской области выделено 87 миллионов рублей на борьбу с мусором

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Текст постановления от 5 мая 2023 года №314 о распределении дотаций муниципальным бюджетам опубликован на официальном сайте правовой информации России.

Согласно документу, министерство природных ресурсов Владимирской области должно заключить с муниципалитетами соглашения, в рамках которых им предоставят деньги на разработку проектно-сметных документаций по рекультивации свалок, а также на создание новых и приведение в соответствие с нормативами действующих контейнерных площадок.

В общей сложности на эти цели выделено 87 миллионов рублей, из которых больше всех достанется Вязниковскому району. Этот муниципалитет получит 11,2 миллиона рублей, из которых 5 миллионов потратят на рекультивацию.

На втором месте оказался Юрьев-Польский район, который получит 10,3 миллиона, и из них также 5 миллионов рублей затратят на разработку рекультивации. Наконец, 9,8 миллионов рублей пойдет в бюджет Камешковского района. В последнем случае деньги потратят на площадки. А четвертое место досталось Киржачскому району, которому выделено 8,8 миллиона рублей, из них, опять же, 5 миллионов направят на мероприятия по рекультивации свалок. Больше нигде на эти средства свалки рекультивировать не будут.

Что касается крупных городов, то им достались средства исключительно на приведение в порядок и создание контейнерных площадок. Владимир получит более 1,2 миллиона, Муром 1,8 миллиона, а Ковров всего чуть более 133 тысяч рублей.