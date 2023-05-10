Во Владимире парень в гостях у девушки похитил дорогой сотовый телефон

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале апреля в отдел полиции №1 Владимира пришла местная жительница, которая рассказала о краже принадлежащего ей телефона стоимостью 80 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские выяснили, что не столь давно девушка познакомилась с парнем, который попросился пожить в ее квартире. Объяснил он это ссорой с матерью, и был приглашен в дом.

В ходе сожительства молодой человек время от времени брал в пользование телефон подруги, что продолжалось около двух недель. А однажды утром девушка не обнаружила ни сожителя, ни гаджета, и после этого обратилась в полицию.

Вскоре парня задержали, 20-летний безработный молодой человек сознался, что телефон продал в скупку за 15 тысяч рублей, а деньги успел потратить.

Участковым удалось найти и изъять аппарат, и скоро его вернут законной хозяйке. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, сам парень на время следствия отпущен под подписку о невыезде.