Ежемесячную выплату из материнского капитала получают 1635 владимирских семей

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Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из материнского капитала получают 1635 владимирских семей. Мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей.

С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка.

Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день – 5-го числа каждого месяца. В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят семьям 5 июня.

Напомним, что для оформления выплаты семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте СФР, а также лично в клиентской службе владимирского регионального отделения Социального фонда или МФЦ.

Размер ежемесячных средств равен региональному прожиточному минимуму для детей - во Владимирской области он составляет 13526 руб. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует обратиться в Социальный фонд, чтобы продлить выплату. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.