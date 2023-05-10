В Меленковском районе разрушаются построенные год назад водопроводы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Меленковского района проверки с участием районной администрации и подрядчиков, а также представителей Росстройконтроля, были обследованы водопроводные сети, которые возвели в 2022 и 2023 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Оказалось, что в селе Архангел, деревнях Максомово, Верхоунжа и Копнино, а также в самом городе Меленки, имеются многочисленные нарушения.

Так, заборы по периметру скважин требуют обваловки, отмостки возле водопроводных колодцев деформировались из-за проседания грунта, а у некоторых колодцев отсутствует отмостка из щебня и не выполнено озеленение.

По результатам проверки руководителям подрядных организаций были внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Меленковского района.