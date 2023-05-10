Во Владимирской области 10 мая коронавирус подтвержден у 25 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 мая лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, по 4 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Ковровском, 2 - в Меленковском, по1 случаю в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 185461 случай заболевания (51371 сл. в г. Владимире, 20146 сл. в Муромском, 21956 сл. в Ковровском, 6568 сл. в Петушинском, 8899 сл. в Кольчугинском, 11266 сл. в Александровском, 7427 сл. в Юрьев-Польском, 16758 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3679 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4311 сл. в Камешковском, 3420 сл. в Гороховецком, 4719 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6435 сл. в Суздальском, 2411 сл. в Селивановском).