Во Владимир с гастролями приедет Донецкий театр кукол

фото с сайта Владимирского областного театра кукол

17 и 18 мая в областной центр с гастролями приедет Донецкий республиканский академический театр кукол.

17 мая в 15 часов покажут трагифарс по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева «Вторая смерть Жанны д`Арк». В этом спектакле используются современные технологии, материалы, видео-меппинг. Спектакль рассчитан на зрителей, которые, по их мнению, выросли из театра кукол. Цена билета - 430 рублей.

18 мая в 10 часов представят спектакль по инсценировке одноименного рассказа Татьяны Макаровой "Большая мечта маленького Ослика". Он сохранил почти весь объем авторского текста благодаря удачному режиссерскому ходу. Спектакль учит зрителей осознавать свои ошибки и прислушиваться к своим родным и близким, дабы не терять одну из самых важных человеческих ценностей – семью. Цена билета - 270 рублей.