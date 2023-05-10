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НовостиОбщество10 мая 2023 6:32

Во Владимире проживают 44 участника Великой Отечественной войны

Глава города Дмитрий Наумов встретился с ними 9 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира по уточненным данным, на территории областного центра проживают 44 участника Великой Отечественной войны, 53 узника концлагерей, 29 жителей блокадного Ленинграда и 826 тружеников тыла.

В День Победы руководство города поздравило ветеранов и участников войны на встрече, на которую также приехали участники специальной военной операции и руководители городских ветеранских организаций.

Прием завершился выступлением творческих коллективов города.