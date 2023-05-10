Владимирцы стали реже брать ипотеку на жилье

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В I квартале 2023 года владимирцы оформили 2741 ипотечный жилищный кредит, что на 8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выдачи ипотечных кредитов при этом вырос и составил около 8,5 млрд рублей.

Пик выдачи ипотеки пришелся на март. Банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 3,9 млрд рублей, что на 16% больше, чем в марте прошлого года, когда выдача ипотеки стала снижаться в связи с экономической неопределенностью и ростом процентной ставки.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за март составила 8,7% годовых. Средний срок кредита увеличился на полтора года и достиг 23 лет и 10 месяцев. Средний размер ипотеки также увеличился более чем на 300 тысяч рублей до 3,1 млн рублей.

К апрелю ипотечный портфель владимирцев превысил 91,8 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности снизилась до 0,4% кредитного портфеля.

«Владимирцы, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут взять кредитные каникулы. Срок обращения за подобной поддержкой продлен до конца 2023 года. Банки реструктурировали ипотечные кредиты 341 жителю региона на общую сумму 474,6 млн рублей», сообщила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.