В Коврове начальника цеха признали виновным в афере с премиями сотрудников

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор 49-летнему местному жителю, ранее занимавшему должность начальника цеха одного из местных предприятий.

Его обвиняли в мошенничестве, факт которого обнаружили сотрудники регионального УФСБ совместно со службой безопасности предприятия, а расследование уголовного дела вели следователи полиции.

Судом установлено, что начальник цеха имел полномочия по распределению дополнительного фонда оплаты труда, и вносил ложные данные о выполнении производственного плана в табели.

На основании этих документов сотрудникам цеха платились премии, но их люди отдавали обратно начальнику, который объяснял это якобы необходимостью пополнения создаваемого фонда для нужд производства. Таким образом с апреля 2021 по июль 2022 года он похитил более 200 тысяч рублей.

Суд признал ковровчанина виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.