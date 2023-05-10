В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован крупный пожар в поселке Добрятино

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.02 диспетчеры Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, происходящем в поселке Добрятино на улице Ленина в доме №99.

На место выехали 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Вызов оказался поздним, так что к моменту их прибытия крыша дома горела по всей площади открытым пламенем, огонь угрожал перекинуться на соседние жилые дома.

Пожарным удалось не дать пламени разойтись, локализовать и ликвидировать пожар на площади 120 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.