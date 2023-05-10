Бывшего детского омбудсмена Владимирской области наградили медалью «За спасение погибавших»

фото из телеграм-канала СВОи 33

Бывший детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев удостоился медали «За спасение погибавших. Награду вручили 9 мая, сообщает телеграм-канал СВОи 33.

Напомним, что Геннадий Прохорычев отправился добровольцем на специальную военную операцию в ноябре прошлого года. Он служит в медицинском батальоне в ЛНР. В выложенном видео он благодарит земляков за гуманитарную помощь и поддержку.

Геннадий Прохорычев был уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области на протяжении 11 лет — с 2011 по 2022 год. Перед отправкой на СВО он работал заместителем директора в школе №22 города Владимира.