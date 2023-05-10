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НовостиОбщество10 мая 2023 5:48

Бывшего детского омбудсмена Владимирской области наградили медалью «За спасение погибавших»

Геннадий Прохорычев находится в зоне СВО
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала СВОи 33

фото из телеграм-канала СВОи 33

Бывший детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев удостоился медали «За спасение погибавших. Награду вручили 9 мая, сообщает телеграм-канал СВОи 33.

Напомним, что Геннадий Прохорычев отправился добровольцем на специальную военную операцию в ноябре прошлого года. Он служит в медицинском батальоне в ЛНР. В выложенном видео он благодарит земляков за гуманитарную помощь и поддержку.

Геннадий Прохорычев был уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области на протяжении 11 лет — с 2011 по 2022 год. Перед отправкой на СВО он работал заместителем директора в школе №22 города Владимира.