Во Владимире стартовал Парад Победы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимире ровно в 11.00 стартовал парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Расчеты выстроились за 10 минут до старта. А в 11 часов машины выдвинулись к площадт Победы.

На площади сейчас тысячи горожан наблюдают за этим действием. На сцене у Вечного огня сидят ветераны, труженики тыла и дети войны. Также на площади Победы встречают участников парада первые лица города и области: губернатор Александр Авдеев, глава города Владимира Дмитрий Наумов, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Шохин, спикер Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, а также все руководство силовых структур региона.

Известно, что командовать парадом будет начальник штаба 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генерал-майор Сергей Савельев.