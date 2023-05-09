Владимирцы стали собираться на площадь Победы за час до парада в честь 9 мая

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимире традиционный парад в честь 9 мая стартует в 11.00. Однако владимирцы стали собираться на площади Победы уже за час до начала мероприятия.

Как сообщает наш корреспондент Алексей Котмышев, который работает сейчас на месте событий, уже в районе 10 часов утра около здания владимирского областного суда, где разрешено находиться зрителям, собралось около тысячи человек. Многие из владимирцев стоят с плакатами своих дедов и прадедов, которые они делали для "Бессмертного полка".

Напомним, что саму акцию в этом году перенесли в другие форматы и традиционного шествия "Бессмертного полка" не будет. Да и вообще программа празднования 9 мая во Владимире будет сжатой. Планируется лишь парад, возложение цветов к вечному огню, а также поздравительная речь от губернатора Александра Авдеева. Остальные праздничные мероприятия планируются не на площади Победы, а в парках и микрорайонах. Подробнее программу можно прочитать здесь и здесь.